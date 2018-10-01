Глава Ингушетии опроверг слухи о нефтяных месторождениях, переданных Чечне

Магас, , 10:34 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров опроверг слухи о том, что Чечне при переделе границы досталась территория, на которой имеются нефтяные месторождения. На встрече с депутатами и представителями общественных организаций в Магасе он назвал эти слухи безосновательными, а их распространителей — фантазерами.

«Хочу пояснить для этих фантазеров, что близ Даттыхского месторождения, о котором они упоминают, расположены 19 законсервированных скважин с высоким содержанием серы», — цитирует Евкурова его пресс-служба.

Он также пояснил, что из 19 указанных скважин 16 находятся на территории Ингушетии и все они состоят на балансе ОАО «РН «Ингнефть». Высокое содержание серы в них является причиной, которая не позволяет добывать там нефть, отметил Евкуров. По его словам, если кому-то и захочется добывать нефть из этих скважин, то эта затея окажется убыточной, потому что, по оценке специалистов, потребуется 100 рублей вложений на каждый заработанный рубль.

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Напомним, 26 сентября состоялось подписание соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией. Согласно документу стороны обменялись равноценными территориями, на которых нет населенных пунктов. В преддверии подписания договора в Ингушетии состоялись протестные акции, на которых активисты ряда общественных движений выступили против передаче земель Чечне.

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