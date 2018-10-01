Вместо НАФТА: США и Канада договорились о новом торговом соглашении

Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) между США, Канадой и Мексикой будут перезаключено и будет носить новое название. Об этом говорится в совместном заявлении торгового представителя Соединённых Штатов Роберта Лайтайзера и министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, опубликованном на сайте канадского правительства 30 сентября.

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«Сегодня Канада, Соединённые Штаты и Мексика заключили соглашение о новом, модернизированном торговом соглашении в XXI веке: USMCA (the United States — Mexico — Canada Agreement) (соглашение США, Мексики и Канады — прим. ИА REGNUM )», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение приведёт к «более свободным рыночным отношениям, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в регионе». В канадском правительстве также отметили, что достигнутые договорённости укрепят «средний класс и создадут хорошие, высокооплачиваемые рабочие места и новые возможности для почти полумиллиарда людей, которые называют Северную Америку домом».

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Военные США: выход страны из НАФТА станет угрозой национальной безопасности

«Мы с нетерпением ждём дальнейшего углубления наших тесных экономических связей, когда это новое соглашение вступит в силу», — заключили в канадском правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о начале переговоров с Мексикой и Канадой по изменению условий соглашения, которое вступило в силу 1 января 1994 года. Несколько месяцев спустя к главе Белого дома в защиту соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (НАФТА) обратились десять отставных командующих армии США. По их мнению, если соглашение между тремя странами Северной Америки будет разорвано, способность США отвечать на вызовы безопасности значительно снизится.

Напомним, НАФТА действует с 1 января 1994 года. Участники соглашения — США, Канада и Мексика. Оно нацелено на ликвидацию барьеров в сфере торговли и инвестиций между участниками договора при помощи устранения таможенных и паспортных барьеров, привлечение инвестиций, создание единого континентального рынка.

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