За восемь месяцев из Казахстана за рубеж переведено более $1 млрд

Астана, , 09:46 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2018 года объем денежных переводов, отправленных гражданами Казахстана за рубеж через системы денежных переводов, составил 380,1 млрд тенге ($1 млрд), что на 27,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 1 октября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Объем переводов, полученных из-за рубежа, увеличился на 15,2%, до 220,5 млрд тенге ($607 млн). Через системы денежных переводов внутри Казахстана было передано 50,9 млрд тенге ($140 млн), что в четыре раза больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам семи месяцев 2018 года объем денежных переводов внутри Казахстана составил 43,7 млрд тенге ($120 млн), что в четыре раза больше, чем в январе — июле 2017 года.

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