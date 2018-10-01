Прибыль инвестиционных компаний Казахстана сократилась на 82%

Астана, , 09:33 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2018 года активы инвестиционных компаний Казахстана составили 173,9 млрд тенге ($479 млн), что на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 1 октября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период совокупная прибыль инвестфондов Казахстана составила 2,7 млрд тенге ($7,4 млн), что на 81,6% меньше, чем в январе — августе 2017 года. Значительное снижение связано с сокращением прибыли в четырех компаниях.

Отметим, крупнейшим игроком инвестиционного рынка Казахстана остается АО «Фридом Финанс». На конец августа активы компании составили 62,6 млрд тенге ($172,4 млн). В конце сентября компании, подконтрольные генеральному директору «Фридом Финанс» Тимуру Турлову выкупили акции АО «Банк Астаны».