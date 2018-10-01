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Камчатка стала привлекать все больше российских туристов

Экономика

Средняя стоимость билетов в обе стороны при этом снизилась с 28700 до 27200 рублей

Камчатка стала привлекать все больше российских туристов
Андрей © ИА Красная Весна
Здесь начинается Россия. Камчатка

Петропавловск-Камчатский, 1 октября 2018, 09:30 — REGNUM  Граждане России за прошедший год стали чаще путешествовать на Камчатку. Об этом свидетельствуют опубликованные данные экспертов сервиса путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что с начала 2018 года спрос на билеты в камчатский аэропорт Елизово с материковой части страны вырос на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Также по сведениям аналитиков сервиса, средняя стоимость билетов в обе стороны при этом снизилась с 28 700 до 27 200 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский писатель и драматург Евгений Гришковец, побывавший со спектаклями на Камчатке, возмутился диссонансу между роскошной природой и убогой инфраструктурой. Немногочисленные иностранные туристы калечат ноги, спотыкаясь о брошенный строительный мусор в самом центре неухоженной столицы полуострова, подчеркнул литератор.

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