Камчатка стала привлекать все больше российских туристов

Петропавловск-Камчатский, , 09:30 — REGNUM Граждане России за прошедший год стали чаще путешествовать на Камчатку. Об этом свидетельствуют опубликованные данные экспертов сервиса путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что с начала 2018 года спрос на билеты в камчатский аэропорт Елизово с материковой части страны вырос на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Также по сведениям аналитиков сервиса, средняя стоимость билетов в обе стороны при этом снизилась с 28 700 до 27 200 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский писатель и драматург Евгений Гришковец, побывавший со спектаклями на Камчатке, возмутился диссонансу между роскошной природой и убогой инфраструктурой. Немногочисленные иностранные туристы калечат ноги, спотыкаясь о брошенный строительный мусор в самом центре неухоженной столицы полуострова, подчеркнул литератор.

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