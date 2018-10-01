Жителей РФ могут «автоматически» подключить к новой накопительной пенсии

Москва, , 09:23 — REGNUM Министерство финансов РФ и Центробанк выбрали механизм включения граждан России в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которое будет происходить автоматически тогда, когда гражданин не оформит письменного несогласия с указанной процедурой. Об этом 1 октября сообщает РБК со ссылкой на источники.

По их данным, подключение к ИПК будет происходить в соответствии со 158-ой статьей Гражданского кодекса РФ «Форма сделок». Третий пункт статьи гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».

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Таким образом, отмечают источники, это фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК. По прогнозам, это может коснуться 70 млн жителей РФ, которые уже находятся в негосударственных пенсионных фондах или в государственной управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк».

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве труда и социальной защиты РФ допускают вероятность продления «заморозки» пенсионных накоплений граждан до 2021 года. Это связано с тем, что ведомство не успеет в осеннюю сессию определиться с моделью накопительной системы пенсий, основанной на индивидуальном пенсионном капитале.