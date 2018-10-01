74% граждан РФ считают кредит мерой крайней необходимости

Москва, , 08:52 — REGNUM Большинство жителей России (67%) уверены, что кредиты усложняют и ухудшают жизнь. Среди бедных людей, которым не хватает денег на еду и одежду, так думают 73%. Обратного мнения — «кредиты облегчают жизнь» — придерживают лишь 16% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Кредиты усложняют жизнь, потому что в России «высокие проценты по кредиту, большая переплата», «у людей не хватает денег на выплаты по кредиту, не могут выплатить кредит», «трудно, тяжело отдавать». Две трети российских граждан (74%) заявили, что кредит — мера, к которой стоит прибегать только в случае крайней необходимости. 14% опрошенных считают брать кредит в банке нормальной практикой.

Вместе с тем, около трети опрошенных (30%) предпочитают не копить деньги на крупную покупку, а взять кредит и затем расплачиваться постепенно. 59% граждане предпочитают накопить и купить. 14% респондентов признались, что бывают ситуации, когда не вернуть кредит простительно, в основном же (79%) люди уверены, что не возвращать кредит недопустимо.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 16 сентября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (69%) не рассматривают вопрос о получении кредитов в банках, считая, что сейчас для этого неподходящее время. Противоположного мнения придерживаются 15% опрошенных.

Подробнее: 69% граждан РФ считают нынешнее время неподходящим для кредитов