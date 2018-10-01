В получателях федеральных субсидий нашлись регионы-любимчики

Москва, , 08:53 — REGNUM Регионы не обеспечены равными условиями для развития малого и среднего предпринимательства. К такому выводу пришла Счетная палата РФ в опубликованном на ее сайте бюллетене.

Анализ распределения субсидий по субъектам показал, что в 2014—2016 годах 20% всех федеральных средств (или более 10 млрд рублей), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, получили пять регионов: Татария, Башкирия, Москва, Московская область, Свердловская область.

В 2017 году в правила внесли изменения, ряд регионов, в том числе Москва, заявки не подавали, однако условия так и не стали равными — 40% субсидий получили 11 субъектов: Смоленская, Брянская, Пензенская, Ростовская, Кировская области, Татария, Башкирия, Дагестан, Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края. При этом 8 регионам досталось лишь 0,7% от общего объема господдержки: Ингушетии, Хакасии, Ямало-Ненецкому и Ненецкому автономным округам, Оренбургской, Магаданской, Амурской областям и Еврейской автономной области.

СП отмечает, что 5 из 11 регионов, получивших щедрые субсидии, так и не достигли плановых показателей по созданию рабочих мест.