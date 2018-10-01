Граждан РФ могут перевести на новую систему накопительной пенсии — СМИ

Москва, , 07:11 — REGNUM Подключение граждан России к новой накопительной пенсионной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет происходить автоматически в том случае, если гражданин не оформит письменного несогласия с указанной процедурой. Такой механизм выбран Минфином РФ и Банком России, сообщает РБК.

По сведениям источника агентства, подключение к системе ИПК будет происходить в соответствии со статьей № 158 Гражданского кодекса «Форма сделок», позволяющей «в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон» признать молчание гражданина «выражением воли совершить сделку».

По оценкам источника агентства, новый формат подключения к системе ИПК может затронуть порядка 70 млн жителей России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что в России может измениться формула расчета страховых пенсий, данный вопрос в настоящее время проходит обсуждение в правительстве РФ.

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