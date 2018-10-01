Крупные банки США отмечают учащение кибератак

Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Количество кибератак на системы крупных американских банков выросло на протяжении последних недель. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные банков.

Так, атакам подверглись Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Судя по всему, злоумышленники ищут уязвимости в компьютерных сетях организаций.

Американские власти призвали руководство банков принять меры для защиты от попыток взлома системы. Получение злоумышленниками доступа к данным грозит дестабилизацией ситуации на рынке. На фоне учащения атак растет роль подразделения минфина США, которое специализируется на оценке рисков со стороны хакеров.

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