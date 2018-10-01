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Канада и США заключили соглашение по НАФТА

Экономика

Официально о сделке ещё не объявлялось

Вашингтон, 1 октября 2018, 05:39 — REGNUM  Представители Канады и США заключили соглашение об изменении условий Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), 1 октября передает агентство Reuters.

О заключении сделки на переговорах в Вашингтоне журналистам стало известно от канадских участников встречи. Официально о соглашении ещё не объявлялось.

Сделка состоялась за считанные минуты до «дэдлайна» — полуночи с 30 сентября на 1 октября (6:00 мск) — установленного Белым домом США.

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НАФТА
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