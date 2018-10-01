Понедельник, 1 Октября 2018 года
06:52:29 МСК

«Уже очень скоро» — США и Канада близки к сделке по НАФТА

Экономика

Долгожданная сделка будет заключена в ближайшие минуты

«Уже очень скоро» — США и Канада близки к сделке по НАФТА
ARC_Gritt
Флаги США и Канады

Вашингтон, 1 октября 2018, 05:31 — REGNUM  Переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) между Канадой и США «очень скоро» завершатся соглашением, 1 октября передает агентство Reuters.

Неназываемый источник агентства, «знакомый с содержанием переговоров» в Вашингтоне, заверил журналистов, что долгожданная сделка будет заключена в ближайшие минуты.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом выставил в качестве крайнего срока для соглашения по НАФТА с Канадой 00:00 с 30 сентября на 1 октября (6:00 мск). «Дэдлайн» наступает через полчаса.

Читайте также: «Мы делаем всё возможное!» — Канада и США близки к «дэдлайну» по НАФТА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАФТА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить