Дешевле в два раза: здание экс-отеля Marriott в Казани выкупила группа ВТБ

Казань, , 04:56 — REGNUM Здание бывшего отеля Marriott в Казани удалось реализовать спустя почти 1,5 года с момента объявления первых торгов. За это время цена снизилась почти в два раза — с 1,2 млрд рублей до 650 млн рублей. Покупателем стало АО «Гостиничная компания» группы ВТБ. Продажа прошла в рамках банкротства собственника здания — ООО «Динамикс Групп», у победителя тендера есть месяц на завершение сделки купли-продажи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО владело шестиэтажным зданием общей площадью 7 044,5 кв. м на улице Карла Маркса, 6 в Казани, где с 2011 по осень 2016 года работал отель международной сети Marriott. Компания-собственник с середины августа 2016 года объявлена банкротом и находится на этапе конкурсного производства. Процедура продлена в середине сентября 2018 года — до 10 декабря 2018 года.

В конце сентября 2018 года стало известно, что основной актив ООО — здание, где после расторжения взаимоотношений с оператором отеля Marriott работал четырехзвездочный отель «Center Hotel Kazan Kremlin», был реализован. С 1 февраля 2017 года объект был передан в аренду на пять лет ООО «Гостиничная компания — Центр». Данная компания создана в ноябре 2016 года и единственным ее участником является АО «Гостиничная компания», которая и была признана победителем торгов по продаже здания.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Гостиничная компания», учреждённая в июле 2013 года, входит в группу ВТБ, а создана департаментом имущества города Москвы и компанией «RUSSIA REAL ESTATE FUND L. P.», зарегистрированной на Каймановых островах.

Изначально здание отеля выставляли на торги за 1,2 млрд рублей, постепенно цена снижалась и на последнем тендере его уже предлагали за 864 млн рублей. На отель претендовали две компании — казанское ООО «Концепт», принадлежащее Алмазу Сулейманову, бизнесмен из Москвы Алексей Васин и победитель — АО «Гостиничная компания». Сумма сделки составит 650 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лот, состоящий из здания и участка, находится в залоге у АО «БМ-Банк». Помимо этого, в границах надела имеется достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI — XVIII веков». На него распространяется охранное обязательство.

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