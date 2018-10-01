Анкор, еще анкор: долги банка-банкрота из Казани превысили 6 млрд рублей

Казань, , 04:25 — REGNUM Обанкроченный «Анкор банк» из Казани задолжал своим кредиторам на начало сентября 2018 года уже 6,29 млрд рублей. Конкурсный управляющий подвёл предварительные итоги конкурсного производства за период с момента объявления банка банкротом в апреле 2017 года и до 31 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На начало сентября 2018 года долги перед 784 кредиторами составили 6 219 687 000 рублей. При этом на первую очередь приходятся 461 кредитор с суммой претензий 5 248 120 000 рублей. За время конкурсного производства были погашены долги перед 1,59% кредиторов на сумму 89,372 млн рублей. На время отзыва лицензии по балансу банка фигурировала кредиторская задолженность в размере свыше 6,468 млрд рублей, из которых на вклады физлиц приходилось 5,38 млрд рублей.

Напомним, по данным ЦБ РФ, на момент отзыва лицензии 3 марта 2017 года основным акционером был создатель ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» Андрей Коркунов — доля была 49,79%. В списке акционеров с существенными долями также фигурировали Антон Астахов, Вадим Федоров и Павел Сигал. Банк был создан в 1992 году и на начальном этапе носил название «Татэкобанк», его учредителями были Научно-технический центр «Экология», факультет экологии КГУ и Госкомприроды РТ.

10 апреля 2017 года банк был объявлен банкротом, в отношении него ввели конкурсное производство, которое действует до сих пор.

В деле банкротства «Анкор банка» не обошлось без уголовных дел. В июне 2017 года по факту отчуждения банку ценных бумаг было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Документы были приобщены к делу о хищении имущества банка под видом выдачи кредитов и сделок с ценными бумагами, а также возможного преднамеренного банкротства. Продолжается предварительное следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года банку продлили срок конкурсного производства.

«В судебном заседании представитель конкурсного управляющего ходатайствовал о продлении срока конкурсного производства для реализации недвижимого имущества должника на сумму 100 млн. рублей (торги назначены в форме публичного предложения), для взыскания дебиторской задолженности на сумму 5 025 597 000 рублей, оспаривания подозрительных сделок — 289 926 000 рублей», — отмечалось в определении суда.

Следующее заседание по вопросу продления конкурсного производства должно пройти 10 октября 2018 года.