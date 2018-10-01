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Усманов не исключил возвращения «МегаФона» на зарубежную биржу

Экономика

Сейчас компания не может обеспечить инвесторов дивидендами

Москва, 1 октября 2018, 03:29 — REGNUM  Компания «МегаФон» не может обеспечивать инвесторов дивидендами, поэтому выкупила у них свои акции, заявил основатель USM Holdings Алишер Усманов в эфире телеканала «Россия 1».

Именно по этой причине, по словам Усманова, был осуществлен делистинг компании с Лондонской биржи. Усманов заявил, что это нормальный процесс и уже не одна компания проходила через эту процедуру. В будущем не исключено возвращение «МегаФона» на зарубежную биржу.

«Это позволило нам в тот момент привлечь очень много иностранных средств. Мы тогда ставили задачу компании в будущем — экспансию. Мы не думали, что этот рынок рухнет», — пояснил Усманов.

Он также подчеркнул, что его не пугают антироссийские санкции Запада. Усманов заявил, что не любит зависеть от кого-либо и будет действовать по обстоятельствам.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле «МегаФон» заявила о делистинге с Лондонской биржи, который должен завершиться к шестому октября. 29 августа акции компании были исключены из баз расчета Мосбиржи.

Читайте ранее в этом сюжете: Акции «Мегафона» уходят с МосБиржи

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