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«Мы делаем всё возможное!» — Канада и США близки к «дэдлайну» по НАФТА

Экономика

«Достигнут большой прогресс, но мы ещё не сделали это»

Вашингтон, 1 октября 2018, 02:56 — REGNUM  Представители Канады и США «делают всё возможное» для заключения сделки по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), однако соглашение между сторонами до сих пор не подписано, 1 октября передает агентство Reuters.

«Достигнут большой прогресс, но мы ещё не сделали это, — сообщил журналистам посол Канады в Вашингтоне Дэвид Макнотон. — У нас всё ещё есть несколько нерешённых вопросов. Мы делаем всё возможное».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Дональда Трампа поставила в качестве «дэдлайна» на переговорах с Канадой полночь 30 сентября — 1 октября (06:00 мск). В случае провала переговоров Белый дом готов заключить двустороннее соглашение с Мексикой вместо трехстороннего НАФТА.

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