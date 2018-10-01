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Саудовская Аравия отменила проект по солнечной энергетике на $200 млрд

Экономика

Королевство разрабатывает более широкую стратегию по возобновляемым источникам энергии

Эр-Рияд, 1 октября 2018, 00:54 — REGNUM  Саудовская Аравия «отложила» на неопределенный срок мегапроект по развитию солнечной энергетики стоимостью $200 млрд, 30 сентября сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, работа над совместным проектом с SoftBank Group не ведется. Однако королевство разрабатывает более широкую стратегию по использованию возобновляемых источников энергии, которая будет презентована в конце октября.

О проекте по строительству солнечных электростанций и других объектов солнечной энергетики Саудовской Аравии и SoftBank Group было объявлено в марте 2018 года. Согласно проекту, к 2030 году солнечная энергия должна была давать королевству до 200 ГВатт электричества.

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