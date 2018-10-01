«Газпром» оплатит? С чем подходит Украина к началу отопительного сезона

Киев, , 05:57 — REGNUM Запасы природного газа в подземных газовых хранилищах Украины составили на 25 сентября 15,973 кубометров (по данным «Укрстрансгаза»), и к началу отопительного сезона — формально он стартует 1 октября — планируется подойти с запасами минимум 17 млрд кубометров. Однако этот план рождает подозрения в своей исполнимости, ведь текущая скорость закачки позволит достичь указанного объема только к середине осени. Что происходит в украинской энергетике, рассказывает в своей обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

1 октября заканчивается мораторий на повышение цен на газ для населения, а министр социальной политики Андрея Рева заявляет, что «вопрос повышения цен на газ до сегодня не обсуждался»: обсуждались переговоры с МВФ, но по поводу самой цены в правительстве, рассказал министр, не говорили.

Что же касается МВФ, их миссия побывала в Киеве без четких результатов, денег МВФ не дает, и резона повышать тарифы незадолго до выборов властям нет. Но как? Путем продления моратория или спецобязательства «Нафтогаза» поставлять населению газ по льготной цене? И как «Нафтогаз» покроет эту «социальную» цену? В компании предложили решение: получить деньги с России.

«По решению арбитража «Газпром» должен продавать нам газ начиная с марта по цене на уровне немецкого рынка. «Газпром» не выполняет своих обязанностей, не выполняет решения арбитража и не поставляет газ. Мы покупаем газ на европейском рынке. Но мы уже начали новый арбитраж. Мы через арбитраж заставим «Газпром» компенсировать нам разницу между стоимостью газа, который мы покупаем на европейском рынке, и стоимостью газа, которая должна была быть по измененному в арбитраже контракту. По нашим расчетам, только эта сумма компенсации превышает 110 млн долларов», — сообщил журналистам главный исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Пока что ситуация заставляет предположить, что для нынешнего руководства «Нафтогаза» судебные разбирательства — способ получать премиальные. А в чем суть претензии и за что же, как предполагает «Нафтогаз», должен платить «Газпром»?

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