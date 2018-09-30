Энергоблок Тяньваньской АЭС запущен при содействии российских специалистов

Ляньюньган, Китай, , 15:52 — REGNUM Работы по физическому пуску АЭС «Тяньвань» в Китае были завершены 30 сентября при участии госкорпорации «Росатом», сообщает пресс-служба компании.

Последним этапом работ по запуску Тьянваньской АЭС стал вывод энергоблока №4 на максимальную мощность, который был произведен 30 сентября при техническом содействии специалистов Инжинирингового дивизиона «Росатома».

В «Росатоме» отметили, что работы по физическому пуску реактора были выполнены с опережением графика.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь подписали стратегический пакет документов о развитии российско-китайского сотрудничества. В пакет вошел договор о совместном сооружении новых энергоблоков №6 и №7 на АЭС «Тяньвань».