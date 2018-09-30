Эксперт: Google выплачивает Apple до 9$ млрд в год

Лос-Анджелес, США, , 15:46 — REGNUM Аналитик из Goldman Sachs Род Холл заявил, что ежегодные выплаты компании Google корпорации Apple могли возрасти до 9$ млрд, 28 сентября сообщает BGP.

Аналитик Goldman Sachs попробовал оценить ежегодные выплаты за установку поисковой системы Google по умолчанию на выпускаемых устройствах Apple. Компании не раскрывают условия договора, однако ранее из судебного решения стало известно о том, что в 2014 году Google заплатил Apple 1$ млрд.

Род Холл отметил, что с 2014 года не только значительно выросло количество выпускаемых устройств с iOS, но и увеличилось количество поисковых запросов. Это связано с ростом популярности программы-помощника Siri, который обрабатывает голосовые запросы, используя поисковую систему. Холл оценил выплаты Google в 2018 году в 9$ млрд, а в 2019 — в 12$ млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября министерство обороны Бельгии заявило, что подаст в суд на компанию Google из-за отказа выполнить требование властей Бельгии по удалению военных объектов со спутниковых карт Google.

Эксперт IT-рынка Андрей Рябых заявил корреспонденту ИА REGNUM, что «это похоже на пиар-мероприятие компании Google».