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Началась загрузка ядерного топлива во второй реактор «Академика Ломоносова»

Экономика

В работах по загрузке 121 тепловыделяющей сборки задействовано более 40 специалистов

Началась загрузка ядерного топлива во второй реактор «Академика Ломоносова»
Иллюстрация: Rosatom.ru
Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов»

Мурманск, 30 сентября 2018, 12:02 — REGNUM  Начались работы по загрузке ядерного топлива в реакторную установку левого борта плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», 29 сентября сообщает пресс-служба АО «Балтийский завод».

АО «Балтийский завод» приступил к работам по загрузке ядерного топлива во второй реактор плавучей атомной электростанции после получения соответствующего разрешения от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Загрузка ядерного топлива проходит на базе ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. В работах по загрузке 121 тепловыделяющей сборки задействовано более 40 специалистов.

Ядерный реактор правого борта «Академика Ломоносова» уже загружен топливом. Специалисты подготавливают этот реактор к физическому пуску.

Отметим, что на «Академике Ломоносове» установлены две реакторные установки КЛТ-40С, разработанными «ОКБМ им. Африкантова». Общая электрическая мощность станции составит 70 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин отметил высокий уровень безопасности реакторов, установленных на «Академике Ломоносове».

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Атомная энергетика
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