Новый совместный проект «Газпром нефти» и Shell

Салехард, , 23:04 — REGNUM 28 сентября поступила информация о планируемом расширении сотрудничества «Газпром нефти» и компании Shell в Ямало-Ненецком автономном округе.

Shell думает о вхождении в проект «Тазовский» «Газпром нефти», речь может идти о приобретении доли участия до 49%. Сделка находится в активной стадии обсуждения, ее закрытие ожидается до конца 2018 г. Более подробно планируемую сделку Газпром нефть и Shell могут обсудить в рамках энергетического форума в г. Москва в начале октября 2018 г.

Справочно: Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1962, оно стало первым открытием в Заполярье Западной Сибири, разрабатывается с 1971 года. В пределах месторождения выявлено 4 газовых, 5 газонефтяных и 3 газоконденсатных залежи, первоначальные объемы извлекаемых ресурсов составляли 438 млн. тонн нефти и 186 млрд. кубометров природного газа. Дополнительно проведенные геологоразведочные работы показали, что запасов здесь значительно больше, но они относятся уже к ТРИЗ, трудно извлекаемым запасам. В течение 2018 года «Газпром нефть» завершила строительство четырех эксплуатационных скважин, уникальных по сложности. К примеру, общая длина первой скважины составила 3 900 метров, из которых 1 900 метров — горизонтальный участок. Такая технология ранее в России не использовалась, Тазовское месторождение стало «плацдармом» для ее освоения. Полное освоение технологии позволит «Газпром нефти» вести добычу на других месторождениях, в настоящее время числящихся «выработанными». Используемые методы во многом аналогичны технологиям, применяемым Shell на ее морских месторождениях, участие этой компании в проекте может позволить улучшить экономические показатели «сухопутной» технологии.

Реализация сделки по Тазовскому проекту будет означать, что Shell продолжает инвестировать в Россию вопреки сложным отношениям Запада и России и антироссийским санкциям. Опыт совместной работы у Shell и «Газпром нефти» накоплен — компании общими усилиями разрабатывают Салымскую группу месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Похоже, что ведущие мировые нефтегазовые компании все больше «устают» от антироссийских дискриминационных мер.