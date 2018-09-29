«Росатом» отметил День атомной промышленности России

Волгодонск, Ростовская область, , 22:59 — REGNUM 28 сентября в России отметили День работника атомной промышленности — именно в этот день распоряжением Государственного комитета обороны СССР было одобрено создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. В июне 2005 года указом президента РФ этот день стал отмечаемой датой, «днем рождения» отечественной атомной энергетики.

В этом году «Росатом» отметил профессиональный праздник более, чем достойно — с опережением на три месяца был принят в промышленную эксплуатацию четвертый энергоблок Ростовской АЭС. Символично не только то, что совпали эти даты. Четвертый энергоблок создан на базе реактора ВВЭР-1000, и он стал последним реактором-«тысячником», построенным на территории России. Энергоблок запущен на АЭС, с которой начиналось восстановление строительства атомных электростанций как отрасль промышленности — предыдущий был построен еще в советские времена, перерыв составил почти 15 лет. Такая длительность была критической — еще несколько лет, и Россия могла бы утерять свои компетенции в реакторостроении. Этого не случилось, именно с Ростовской АЭС началось сначала восстановление, а затем и мощное развитие атомной промышленности России.

О значении запуска четвертого энергоблока сказано уже достаточно — теперь атомная генерация обеспечивает более 30% электроэнергии для самой Ростовской области, будет увеличено элетроснабжение Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Но это не все, просто в наши «санкционные времена» об этом предпочитают умалчивать — Ростовская АЭС обеспечивает возможность функционирования Крымского энергомоста. Нет, сама АЭС с нашим полуостровом не связана, но теперь электростанции, которые обеспечивают передачу в Крым 900 МВт электроэнергии, получили надежный запас мощности, необходимый как на случай непредвиденных ситуаций, так и для проведения планово-предупредительных ремонтов.

Трехмесячное опережение срока имеет значение и для зарубежных планов «Росатома». Есть две страны, заказывающие у него именно реакторы ВВЭР — модели, которая разрабатывалась специально для сейсмоактивных регионов. Речь идет об Индии и Иране. По межправительственному соглашению с Ираном количество российских атомных реакторов может быть увеличено до восьми, с Индией идут переговоры о строительстве еще одной АЭС (кроме «Куданкулам», где идет строительство дополнительных энергоблоков). Все реакторы, строящиеся по американским и французским технологиям, имеют характерный недостаток — еще ни разу и нигде их не удавалось завершить в сроки, предусмотренные договорами. Даже Китай, со всеми его возможностями, отстал от графиков на 3−4 года, в Финляндии и во Франции задержки больше в два раза. На фоне конкурентов «Росатом» уже второй раз завершает строительство и осуществляет сдачу энергоблоков досрочно — первый раз это было достигнуто на строящейся в Китае АЭС «Тяньвань». Так что напряженный труд всех участников проекта четвертого энергоблока Ростовской АЭС — это еще и дополнительный аргумент для «Росатома» в переговорах с индийскими и иранскими заказчиками.

«Росатом» роскошно отметил свой очередной «день рождения», к поздравлениям с которым присоединяемся и мы. Поздравляем с тем, что коллективу корпорации удалось не только сохранить, но и приумножить традиции отечественной атомной школы и желаем дальнейших успехов в непростой, но очень нужной России деятельности.