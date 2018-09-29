Латвия хочет развивать транзит из Владивостока в Калининград

Рига, , 21:13 — REGNUM На этой неделе, 27 сентября, в Санкт-Петербурге президент «Латвияс дзелзцельш» LDz Эдвин Берзиньш встречался с руководителем Октябрьской железной дороги (филиал РЖД) Владимиром Голоскоковым, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества. Во время встречи руководители компаний обсуждали сотрудничество с таможней, пропускные мощности Карсавского и Зилупского пограничных пунктов и скорость обработки вагонов с грузами. Об этом сообщает новостное агентство Латвии Delfi. lv

В сообщении на официальном сайте компании LDz отмечается, что в последнее время вырос объем отправки груженых вагонов в обоих направлениях, поэтому эффективная их обработка имеет большое значение для обеспечения конкурентоспособности перевозок.

В ходе встречи помимо вопроса оперативного сотрудничества между двумя структурами, также обсуждался вопрос развития транзитного коридора в Калининградском направлении.

«У LDz уже есть опыт организации транзита грузов с Дальнего Востока через Латвию на Калининград, как и возможности развивать это направление для обеспечения более активного регулярного сообщения», — отметили в LDz.

Рассматривалась также и возможность организации пассажирского сообщения из Калининграда на Санкт-Петербург, которое позволило бы развивать международные пассажирские перевозки.

«Октябрьская железная дорога является одним из наиболее значительных партнеров LDz. Сегодняшняя встреча не только помогла разрешить практические вопросы сотрудничества, но и стала доказательством тому, что наше сотрудничество с Российскими железными дорогами успешно и продолжает развиваться», — заявил президент LDz Берзиньш.

На встрече было уделено большое внимание вопросу внедрению цифровых технологий на железнодорожном транспорте. Особенно подчеркивалось, сотрудничество Латвии, России и Белоруссии по внедрению электронных накладных при пересечении границы, которое служит примером для всей отрасли.

Согласно заявлению, следующая встреча с руководством ОЖД запланирована в Латвии, в том числе Берзиньш пригласил коллег посетить Резекне и Даугавпилс, через которые в Латвию ввозится большинство грузов.

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В апреле этого года генеральный секретарь совета по Транссибирским перевозкам ОАО «РЖД» Геннадий Бессонов заявил о росте объема транзитный контейнерных перевозок через Россию в Европу и о перспективе перенаправления часть вагонов в Европу через порты Петербурга, а также Калининграда — через Литву и Латвию. Это связно с тем, что зарубежные партнеры РЖД не проявляют активности в развитии пропускных мощностей.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уже заявил, что Калининград ведет работу по интеграции единственного незамерзающего российского порта на Балтике в проект «Новый шелковый путь» — транзит грузов из Азии в Европу.