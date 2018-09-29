В Калужской области строится крупнейший в России комплекс «Мастер Гриб»

Калуга, , 17:45 — REGNUM В Калужской области на территории Дзержинского района активно внедряются крупные инвестиционные проекты. Об этом сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM, по информации главы администрации района Андрея Пичугина.

Так, в районе продолжается строительство крупнейшего в России комплекса по выращиванию шампиньонов «Мастер Гриб», производительностью 10 тыс. тонн в год. В проект будет инвестировано около 2 млрд рублей и создано около 400 рабочих мест. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на декабрь 2018 года.

Также, начинается реализация проекта «Калужская Нива» по строительству молочного комплекса на 3300 голов дойного стада в сельском поселении «Карцово», а в 2019 году буде реконструирован ранее заброшенный молочный комплекс на 600 голов дойного стада в деревне Плюсково и реализован проект в сфере сельхозкооперации в деревне Звизжи сельского поселения «Угорское».

Между тем, по результатам 8 месяцев 2018 года объем отгруженной продукции крупными и средними предприятиями Дзержинсколго района Калужской области составил 30,5 млрд рублей.

Кстати, уровень безработицы в районе не превышает 0,36%. Вакансии имеют большинство крупных и средних предприятий. К примеру, при поддержке министерства экономического развития Калужской области и Фонда развития моногородов продолжается работа по приданию территории моногорода Кондрово статуса Территории опережающего социально-экономического развития.

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