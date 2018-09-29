В Китае развивается коммерческая космонавтика

Пекин, , 16:41 — REGNUM На запуск частных коммерческих космических запусков переходит старейший китайский космодром Цзюцюань, история которого ведет отсчет с 1958 года, сообщает 29 сентября Синьхуа.

Именно с этого космодрома в 1970 году был запущен первый китайский спутник. В дальнейшем с него стартовали 140 спутников и 11 космических кораблей серии «Шэньчжоу».

За текущий год с него были осуществлены четыре успешных запуска ракет-носителей частных компаний КНР. Коммерциализация космического дела соответствует стратегии развития отрасли, заявил руководитель планирующего отдела космодрома Цзюцюань Цзя Лидэ.

Всего в КНР насчитывается четыре космодрома.