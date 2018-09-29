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В китайском Циндао началось создание показательной зоны торговли

Экономика

Столица прошедшего в июне саммита ШОС станет центром экономических связей в рамках этой организации

Пекин, 29 сентября 2018, 16:29 — REGNUM  В китайском городе Циндао (восточная провинция Шаньдун), где в июне этого года прошло 18-е заседание Совета глав государств-участников ШОС, началось создание образцово-показательной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай — ШОС», сообщает 28 сентября Синьхуа.

Планируется построить 26 объектов, предназначенных для реализации проектов в сферах искусственного интеллекта, производства оборудования, логистики, электронной торговли и т.д. Общий объем капиталовложений оценивается в 43,7 млрд юаней (около 6,4 млрд долларов).

Центральная часть проекта займет территорию площадью более 61 кв км, расположенную в Цзяочжоу, городе-спутнике Циндао.

В рамках показательной зоны планируется удвоение товарооборота в рамках ШОС к 2022 году.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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