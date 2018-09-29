Суббота, 29 Сентября 2018 года
17:18:38 МСК

Таджикистан получил крупный грант от Азиатского банка развития

Экономика

Деньги пойдут на совершенствование санитарной инфраструктуры Душанбе

Таджикистан получил крупный грант от Азиатского банка развития
© Eugene Alvin Villar
Штаб-квартира Азиатского банка развития

Душанбе, 29 сентября 2018, 16:27 — REGNUM  Азиатский банк развития (ADB) выделяет более 41 млн долларов на восстановление и расширение водоснабжения и санитарной инфраструктуры в юго-восточной части Душанбе, сообщает 28 сентября Синьхуа.

Решение об этом принято советом директоров; по оценке старшего специалиста банка по городскому развитию Раморлы Наик Сингру, проект существенно улучшит положение более чем 450 тысяч человек.

В 2018 году ADB отмечает 20-летиен сотрудничества с Таджикистаном; всего за прошедшие годы общий объем выделенных этой республике грантов, льготных кредитов и технической помощи превысил 1,6 млрд долларов.

Напомним, что ADB со штаб-квартирой в столице Филиппин Маниле был создан в 1966 году. Крупнейшими акционерами АБР являются Япония и США (примерно по 15%). Пакетом акций размером от 4% до 6% каждая владеют еще семь стран — Китай, Индия, Австралия, Индонезия, Канада, Южная Корея и Германия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить