Макаров: Федеральный бюджет становится более прозрачным

Москва, , 15:18 — REGNUM Правительство впервые внесло проект федерального бюджета в Госдуму по новым правилам — почти все материалы поступили в электронном виде и размещены на едином портале бюджетной системы РФ, что делает госсмету максимально прозрачной и доступной каждому. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Бюджет становится прозрачным, и каждый человек, который захочет узнать, что получит его район, его город, сможет это сделать», — отметил Макаров.

В частности, он отметил, что перед депутатами помимо прочего стоит важная задача парламентского контроля за исполнением бюджета, о чем ранее говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Очень важно, чтобы каждый рубль был использован эффективно. Эта система позволяет проконтролировать каждый вопрос. И каждое выявленное нецелевое и неэффективное расходование средств будет иметь конкретные фамилию, имя и отчество», — подчеркнул Макаров.

Как ранее передавало ИА REGNUM, проект федерального бюджета на 2019−2021 годы поступил в Госдуму. По расчетам правительства, доходы государства в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, а расходы — 18,037 трлн рублей. Таким образом, госсмета будет «в плюсе» — профицит составит 1,932 трлн рублей.