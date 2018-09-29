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Макаров: Госбюджет 2019-2021 годов защищен от санкций

Экономика

За счет профицита

Макаров: Госбюджет 2019-2021 годов защищен от санкций
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
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Москва, 29 сентября 2018, 15:18 — REGNUM  Впервые за несколько лет правительство рассчитало проект федерального бюджета с профицитом на все три года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы Андрей Макаров («Единая Россия»).

Как ранее передавало ИА REGNUM, правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2019−2021 годы. Согласно нему, в 2019 году госдоходы на 1,932 трлн рублей превысят федеральные расходы. Тенденция сохранится все три года — в 2021 году профицит составит 952 млрд рублей.

«Это позволяет нам направить достаточно существенную сумму в Фонд национального благосостояния, чтобы гарантировать нашу экономику от любых перепадов, связанных с конъюнктурой на нефтяном рынке и от любой зависимости от тех санкций, которые могут быть введены в отношении нашей страны. Исполнение бюджета в результате будет неподвластно никаким внешним факторам», — заявил Макаров.

По его словам, таким образом можно быть уверенными в том, что все социальные обязательства государства будут исполнены.

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Федеральный бюджет 2019-2021 гг
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