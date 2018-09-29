Макаров: Бюджет РФ 2019-2021 годов преодолевает нефтяную зависимость

Москва, , 14:40 — REGNUM Доля ненефтегазовых поступлений в общей структуре доходов федерального бюджета 2019−2021 годов растет, что говорит о том, что госказна все меньше зависит от цены на сырье. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Согласно расчетам правительства, доходы госбюджета в 2019 году вырастут и составят 19,969 трлн рублей.

«Мы видим, что по сравнению с тем, что планировалось год назад, когда мы принимали трехлетний бюджет на 2018−2020 годы, доходы бюджета увеличиваются более, чем на 22%», — отметил Макаров.

При этом, по его словам, особенно важно, что растут ненефтегазовые доходы — то есть, поступления в бюджет, не связанные с продажей сырья.

«Сегодня очень важный показатель, что в 2019 году ненефтегазовые доходы предполагаются в размере 11 трлн 671,1 млрд рублей. То есть рост, по сравнению с тем, что мы предполагали год назад, составляет 16,3%. Мы видим, что это преодоление нефтяной зависимости бюджета, зависимости от цены на нефть, реально происходит», — подчеркнул Макаров.

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2019−2021 годы. Согласно нему, в госказну в 2019 году поступит 19,969 трлн рублей. При этом расходы составят 18,037 трлн рублей. Таким образом, госсмета будет в профиците на 1,932 трлн рублей.