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Корейские инвесторы активно вкладываются во вьетнамский фондовый рынок

Экономика

Решения корейских инвесторов на вьетнамском рынке позволяют прогнозировать положительную динамику на предстоящих торгах

Корейские инвесторы активно вкладываются во вьетнамский фондовый рынок
St.Rosenzweig
Ханой

Ханой, 29 сентября 2018, 17:54 — REGNUM  Корейские бизнесмены активно инвестируют во вьетнамскую экономику, при этом, у них особый вызывает вьетнамский фондовый рынок.

На фондовом рынке Вьетнама корейские инвесторы активно скупают акции ведущих компаний производственных компаний Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).

По сообщению вьетнамского новостного издания «Ханоймой», корейские инвесторы проявляют интерес к фондовому рынку Вьетнама в виду стабильности и большого потенциала роста. Например, некоторые вьетнамские компании демонстрируют превышающие прогнозы высокие темпы роста. Так, компания капитализация TNG должна была вырасти на 10%, в то время как темпы роста компании составили 20% ежегодно. Кроме того, корейские инвесторы также проявляют интерес к вьетнамским компаниям на рынке недвижимости, однако здесь они настаивают на на более открытой отчетности.

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Зарубежная хроника
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