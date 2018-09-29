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Володин направил проект госбюджета в профильный комитет Госдумы

Экономика

Документ будет рассмотрен на Совете Думы уже 1 октября

Володин направил проект госбюджета в профильный комитет Госдумы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Госдума

Москва, 29 сентября 2018, 12:28 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил проект федерального бюджета в профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

«Проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов Правительство сегодня внесло в Государственную Думу. Профильный комитет начинает работу уже сегодня с тем, чтобы мы могли рассмотреть его 1 октября, в понедельник, на Совете Думыи, приняв решение, направить проект бюджета в регионы и комитеты Госдумы», — заявил Володин.

Он отметил, что до рассмотрения документа в первом чтении необходимо его скрупулезно изучить.

«Особое внимание необходимо уделить реализации послания президента РФ Владимира Путина и майского указа в рамках федерального бюджета на 2019−2021 годы. Именно в бюджете должны быть отражены целевые показатели поставленные президентом нашей страны — а это вопросы, связанные с увеличением продолжительности жизни и повышения ее качества, развития медицины и образования, ускорения технологического развития, устойчивого экономического роста и увеличения реальных доходов наших граждан,» — подчеркнул Володин.

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Федеральный бюджет 2019-2021 гг
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