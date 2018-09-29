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Министр финансов Пакистана предупредил о грядущих экономических проблемах

Экономика

Министр финансов Асад Умар заявил, что в случае, если цены на нефть на мировых рынках не стабилизируются, «это будут плохие новости для Пакистана»

Министр финансов Пакистана предупредил о грядущих экономических проблемах
На мели

Исламабад, 29 сентября 2018, 13:20 — REGNUM  В ходе интервью на телеканале Channel 92 министр финансов Пакистана Асад Умар рассказал о бюджетных мерах нового правительства, а также о вызовах, стоящих перед экономикой страны. Главный вопрос, адресованный министру, был посвящен нестабильности положения Пакистана. Асад Умар ответил, что благосостояние страны во многом зависит от цен на энергоресурсы. По мнению министра, если цены на нефть на мировых рынках не стабилизируются, «это будут плохие новости для Пакистана».

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, Асад Умар также назвал борьбу с неуплатой налогов одной из главных задач своего министерства в условиях экономического кризиса. При этом министр подчеркнул, что даже самые обеспеченные и высокопоставленные неплательщики получат по заслугам.

Кроме того, Асад Умар заявил о скором введении в Пакистане платежной системы Pay Pal, или эквивалентной ей.

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Зарубежная хроника
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