Мусорные проблемы: как регионы ЦФО решают вопрос с отходами

Тула, , 11:42 — REGNUM С октября в Российской Федерации начинает реализовываться национальный проект «Экология», важность которого была прописана в указе президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года». 25 сентября глава Министерства природы России Дмитрий Кобылкин представил доработанный вариант проекта, общий объем финансирования составит около 4 трлн рублей, из них 3 трлн рублей покроют внебюджетные источники.

Ранее федеральный министр отмечал, что теме отходов в проекте будет отведено особое внимание. По информации Минприроды, в него вошли три направления — «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО» и «Инфраструктура для обращения с отходами I—II классов опасности». По данным ведомства, ежегодно в России образуется более 70 млн тонн коммунальных отходов, а утилизируют из них всего 7%. Остальной мусор размещается на полигонах или пополняет несанкционированные свалки, число которых на сегодняшний день составляет порядка 22 тысяч.

«Богатый» московский мусор

Одним из наиболее пострадавших и «громких мусорных» регионов является Подмосковье. Такая ситуация сложилась из-за того, что в области захоранивается около 16% отходов всей страны. В цифровом выражении это почти 8 млн тонн твердых бытовых отходов Москвы и только 3,8 млн тонн самой области. С решением проблемы местные коммунальщики не справляются, кроме того, за последние пять лет в регионе было закрыто 24 из 39 мусорных полигона, и вся нагрузка легла на оставшиеся 15. По расчётам областного министерства экологии и природопользования, этих мощностей хватит максимум на два года.

На «мусорном рынке» в Подмосковье сложилась непростая ситуация.

«Там нет крупных компаний, занимающихся полноценной утилизацией, а если учесть, что раньше все муниципальные образования создавали свою маленькую свалку, то и договариваться с компаниями по вывозу и утилизации никто не хотел. Со временем эти свалки разрастались и превращали жизнь местных жителей в настоящий ад», — рассказывает эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Не стоит забывать о том, что постоянный прирост мусора не останавливается: по оценкам экологов, это 3−5% ежегодно, а значит проблема требует решения уже «вчера».

Одним из предложенных решений Минприроды и РЖД стал вывоз мусора из Москвы в удаленные регионы с помощью железнодорожного транспорта.

«Как оперативную меру совместно с РЖД мы прорабатываем вопрос о возможности вывоза отходов в другие регионы страны. Коллеги уже подтвердили готовность осуществления перевозок», — заявлял в январе этого года министр экологии России Сергей Донской.

Тогда эксперты раскритиковали эту идею как очень дорогую, неокупаемую и экологически неблагоприятную, поэтому операторы области продолжили поиск площадок под мусор, но в соседних регионах. Первыми на очереди стали Владимирская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

Первые жертвы

Как правило, любые идеи о строительстве полигонов бытовых отходов вызывает общественный протест в областях-саттелитах. Людей беспокоит, что эти решения принимаются «тайком», но в большей степени жители регионов беспокоятся о своем здоровье и возможности снижения стоимости жилья.

Так, ранее в штыки воспринята новость о московском мусоре жители Ярославской области. Напомним, скандал разгорелся весной, когда возле «Скоково» сфотографировали очередь из мусоровозов с московскими номерами. По сообщению регионального портала 76.ru, их появление в правительстве области объяснили тем, что в Ярославле работает московская мусорная компания, поэтому и номера у машин соответствующие, а мусор они привозят на полигон исключительно ярославский. Позже губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выложил у себя на странице в «Фейсбуке» пост про то, что ярославский полигон «Скоково» готов принять московский мусор.

«Правительство Москвы вышло к нам с просьбой о помощи в размещении отходов на полигоне «Скоково» под Ярославлем. Ситуация с утилизацией мусора в столичном регионе очень острая. И мы можем помочь соседям справиться с этой проблемой», — написал тогда Дмитрий Миронов.

Губернатор сообщил, что речь идет о 4% от остаточной вместимости полигона «Скоково» (200 тыс. тонн в год), а также уведомил, что в случае заключения соглашения о взаимодействии Ярославская область получит 500 млн рублей, которые помогут повысить экологическую безопасность области.

В ответ на сообщение обрушился поток из писем, в котором ярославцы выразили свое несогласие с таким вариантом развития событий. Эколог общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов утверждал, что «частенько своими глазами» наблюдал, «как Ярославская область принимает большое количество мусоровозов из Москвы»:

"Естественно, каждый регион должен самостоятельно решать свои мусорные проблемы. Но другое дело в том, что Москва — это мегаполис, у которого нет площадей для переработки и размещения мусора, и отказать ей очень сложно».

С похожей проблемой столкнулись и в Тульской области. Еще в августе 2017 года стало известно, что в Ясногорском районе Тульской области может появиться новый полигон ТБО (твёрдых бытовых отходов), куда будет свозиться мусор. Но администрация района заявила, что против создания подобного объекта. Она пояснила это тем, что Тульская область не может себе позволить принимать дополнительный мусор из-за собственной давней загрязненности. В апреле 2018 года общественный совет Ясногорского района выпустил обращение в адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина с просьбой не допустить размещения отходов. Тогда в министерстве природы области сообщили о том, что «Территориальной схемой обращения с отходами Тульской области» не предусмотрено поступление и размещение на полигонах ТБО Тульской области потоков отходов из других субъектов РФ, в том числе Московской области».

Других «соседей» также не обошли проблемы московского мусора. Тверская, Владимирская, Калужская области — все в разной степени получают «богатства» Подмосковья.

«Столичные власти намеревались также строить мусорные полигоны в Тверской области, так как это регион с очень маленькой плотностью населения. Однако местные власти так же, как и в Туле, против подобных «мероприятий», ведь здоровье и экологическая безопасность важнее. Тем не менее, как ни прискорбно это признавать, у столичных и подмосковных чиновников, видимо, нет ответственности за тот мусор, который необходимо утилизировать», — считает политолог Андрей Кошкин.

По словам активистов Общероссийского народного фронта, гружённые мусором грузовые автомобили все же ввозят отходы даже без официального согласия региональных властей.

«Представители ОНФ зафиксировали регулярное движение мусоровозов с номерами государственной регистрации Москвы и Московской области, либо без регистрационных номеров на территории Калининского района Тверской области», — отмечают активисты.

Какие возможности у регионов

Однако помимо столичного мусора, властям регионов ЦФО предстоит решит проблему переработки собственных отходов. Так, например, Тверская область решила построить автоматизированный мусоросортировочный комплекс, который будет разделять бытовые отходы. По оценкам специалистов, это позволит на 65% сократить объем мусора, подлежащего утилизации. Другими словами, большая часть полезных фракций, выделенных из отходов, будет отправлена на переработку, и только треть будет подлежать утилизации.

Но так как регион большой, а мусора с каждым годом становится все больше, региональным властям придется строить несколько таких комплексов. Соответственно, придётся решать проблему с финансированием. Всё это потребует привлечения средств частных инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

В Калужской области губернатор Анатолий Артамонов предложил принять мусор из столичного региона, но не на свалки, а для переработки. По словам главы региона, «регион готов разместить новые высокотехнологичные перерабатывающие комплексы с сортировкой отходов», однако на чьи средства эти заводы должны быть построены, не уточнил. Также Калужская область предложила услуги предприятий по сортировке отходов. Три из них в регионе недозагружены, в планах — ввести в строй еще одно.

Владимирская область разделило свою территориальную схему по обращению с отходами на три зоны. В первой зоне за 2018 год планируется ввести в эксплуатацию первые очереди мусоросортировочных станций и комплексов. Кроме этого, будут реконструированы полигоны по захоронению ТБО. Во второй зоне власти также намерены ввести в эксплуатацию первые очереди мусоросортировочные станций. В третьей зоне до конца 2019 года планируется реконструировать полигоны «Муром» и «Меленки», где будет осуществляться компостирование отходов.

В Тульской области пересмотрели всю систему по борьбе с отходами. В 2017 году была запущена программа «Свалки», с помощью которой была проделана большая работа по ликвидации незаконных свалок и рекультивации закрытых полигонов. Министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов сообщил, что в результате проведенной ранее инвентаризации было выявлено 30 крупных свалок. Рекультивация объектов проводится за счёт средств областного и местного бюджетов. Кроме того, за прошлый год власти провели работы по ликвидации пяти свалок: по одной — в Каменском, Киреевском и Чернском районах, две — в Суворовском районе. Столько же свалок планируется ликвидировать в 2018 году.

Внедренная система «Свалки» фиксирует обращения неравнодушных граждан, сообщающих о локальных свалках и неубранных мусорных контейнерах возле частных домов. В целом при помощи системы было принято 1237 обращений.

Правительство региона также выделило 4,5 млрд рублей на глубокую модернизацию системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Сбор и перевозка отходов на обслуживаемых территориях производится при помощи техники экологических стандартов Евро-4 и Евро-5. Во время самой утилизации подрядчики будут использовать современные методы утилизации — от депонирования до термической обработки.

Также стоит отметить, что со следующего года Тульская область должна перейти на «кардинально новый для региона формат сбора и переработки мусора» — она должна заработать с 1 января 2019 года. В 2018 году были утверждены две компании — региональные операторы, которые будут заниматься вывозом и переработкой мусора в регионе. Им предстоит построить несколько мусороперабатывающих заводов, сортировочных и мусороперегрузочных станций.

В полной мере новая система должна заработать с нового года, однако уже с 1 сентября «МСК-НТ» начал работу в тех районах, где ситуация с вывозом мусора наиболее тяжелая: это муниципальные образования Страховское в Заокском районе, Иваньковское в Ясногорском районе и часть Ясногорска. За две с небольшим недели с этих территорий вывезено почти 2 тыс. кубометров мусора, что вдвое выше ожидаемого объема.

«Наша первостепенная задача — обеспечить плавный и безболезненный для граждан переход от существующего порядка к новой системе работы с участием региональных операторов. А это значит, что мы не просто должны согласовать «дорожные карты», но и в полной мере контролировать их исполнение, вносить коррективы, если это потребуется, а также предугадать любые риски переходного периода. Важно, чтобы работа региональных операторов привела к существенным качественным изменениям в региональной системе обращения с отходами», — напомнил губернатор Алексей Дюмин.

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Евгений Крылов отмечает, что помимо ответственности региональных властей необходимо развивать экологическую ответственность граждан:

«Конечно, власти российских регионов должны инициировать программы по утилизации мусора, строить мусороперерабатывающие и сортировочные станции. Также важно вести постоянный мониторинг их работы, так как очень часто в наших реалиях появляются недобросовестные подрядчики, которые в бумагах прописывают одно, но на деле оказывается обратное. Однако ответственность за отходы должна нестись всеми участниками процесса».

По его мнению, учиться сортировать мусор жителям городов нужно начинать уже сейчас:

«Нет смысла заказывать строительство современных мусороперерабатывающих систем, если люди не только не сортируют мусор, но даже не могут донести пакет с мусором до контейнера возле дома».

И с ним согласны многие эксперты, подчёркивая, что самым действенным способом борьбы с мусором является сознательность граждан, напоминая, что «чистота начинается с тебя», и она как лучше всего подходит к назревшей в стране «мусорной проблеме».