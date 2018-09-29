Правительство внесло в Госдуму проект госбюджета 2019-2021 годов

Москва, , 11:08 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2019 — 2021 годы правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

По расчетам правительства, доходы госказны в 2019 году вырастут до 19,969 трлн рублей. Это на 1,213 трлн рублей больше, чем запланировано на 2018 год. При этом предполагается, что доходы будут расти и дальше — к 2020 году они достигнут 20,219 трлн рублей, а к 2021 году — 20,978 трлн рублей.

При этом увеличатся и расходы — по сравнению с 2018 годом они вырастут на 626 млрд рублей и составят 18,037 трлн рублей.

Таким образом, правительство ожидает, что госсмета будет профицитной — доходы превысят расходы на 1,932 трлн рублей. По расчётам Минфина, профицит федерального бюджета сохранится до 2021 года, однако снизится до 952 млрд рублей.

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При расчёте параметров госбюджета правительство опиралось на прогноз макроэкономического развития страны Минэкономразвития. Так, госсмета рассчитана на стоимости одного барреля нефти марки Urals в 63,4 доллара. Среднегодовой курс рубля, согласно прогнозу, составит 63,9 рубля за доллар. При этом предполагается, что рост экономики РФ составит 1,3%.

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