Костромские «черные лесорубы» заготовили более 300 кубометров древесины

Кострома, , 03:14 — REGNUM В Костромской области 4 лесорубов обвиняют в незаконной заготовке древесины, сообщает областное телевидение «Русь». Нарушителей выявили сотрудники Кадыйского лесничества.

Как сообщается, бригада лесорубов должна была расчистить линии электропередачи местных энергетиков. После очистки, обозначенного в договоре участка, лесорубы продолжили пилить деревья. По данным областного телевидения, таким образом незаконно было заготовлено более 300 кубометров древесины, стоимостью выше 5,5 миллионов рублей. Часть вырубленного леса злоумышленники уже успели продать.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

Справка ИА REGNUM . Лесопромышленный комплекс в Костромской области играет одну из важнейших ролей. Удельный вес экспортируемой продукции комплекса составляет более 60%. В частности, из области экспортируется 95% фанеры, 73% древесностружечных плит и 17% пиломатериалов. Крупнейшими лесозаготовительными предприятиями в Костромской области являются ООО «Кроностар», НАО «Свеза Кострома», НАО «Свеза Мантурово».