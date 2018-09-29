Индексы Уолл-стрит не изменились за день торгов

Нью-Йорк, США, , 00:02 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США практически не изменились по итогам торгов 28 сентября, передает агентство Reuters.

К моменту окончания торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 18,31 пункта (0,07%), до 26 458,24 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,06 пункта (0%), до 2913,94 пункта, индекс Nasdaq вырос на 4,39 пункта (0,05%), до 8046,35 пункта.

Тем не менее, день торгов не был «спокойным», особенно в высокотехнологичном секторе — акции Intel выросли на 3,08%, акции Nvidia выросли на 5,09%, в то же время акции AMD упали на 5,22%. Также день отметился падением акций Facebook на 2,59% и продолжением падения акций Tesla — за два дня акции компании просели на 13,9%.

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