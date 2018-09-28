Центробанк: Ставка по ипотеке в России в августе снизилась до 9,42%

Москва, , 21:54 — REGNUM Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, выданным российскими банками в августе 2018 года, составила 9,42% годовых после 9,57% в июле. Такие данные приводит 28 сентября пресс-служба Банка России.

Как сообщается, всего за август банки выдали 126,2 тысячи рублёвых кредитов, что на 3,7% больше, чем в июле, и более чем на треть превышает показатель августа 2017 года.

Общий объем кредитов в рублях, предоставленных в августе, составил 260 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем в июле, и на 49,3% больше, чем в августе прошлого года. При этом отмечается, что ипотечные кредиты в иностранных валютах в августе практически не выдавались.

За период с января по август 2018 года российские банки выдали гражданам 911 тысяч кредитов на общую сумму 1,8 трлн рублей. За аналогичный период предыдущего года было выдано 602 тысячи кредитов на 1,1 трлн рублей.