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Узбекнефтегаз: За 10 лет в стране резко снизилась добыча углеводородов

Экономика

Добыча природного газа снизилась в 1,4 раза, нефти — в 3,8 раза или газового конденсата — на 28%

Ташкент, 28 сентября 2018, 21:21 — REGNUM  За последние 10 лет на предприятиях АО «Узбекнефтегаз» снизилась добыча углеводородов — природного газа, нефти и конденсата, сообщил ИА REGNUM представитель пресс-службы АО «Узбекнефтегаз».

По его словам, добыча природного газа снизилась в 1,4 раза или с 59 млрд. куб. м в 2007 году до 42,3 млрд. куб. м в 2017 году; нефти — в 3,8 раза или с 3 до 0,8 млн. тонн; газового конденсата — с 1,8 до 1,4 млн. тонн или на 28%.

«Снижение очевидно на примере основных месторождений, являющихся сырьевой базой АО «Узбекнефтегаз» на протяжении 35−40 лет — «Кокдумалок», «Газли», «Шуртанская группа», «Денгизкуль», отметил собеседник агентства.

Он отметил, что растет и себестоимость добычи природного газа — если на начальном этапе разработки месторождений пластовое давление газа составляло 400−500 атм., то на сегодняшний день в эксплуатируемых месторождениях пластовое давление газа в среднем составляет 25−40 атм.

«При этом для подготовки и подачи природного газа в газотранспортную систему необходимо давление не менее 75 атм», указал собеседник агентства.

В связи с этим АО «Узбекнефтегаз» за период 2000—2017 годов было вынуждено построить 16 дожимных компрессорных станций (ДКС) с 66 агрегатами, которые помогают поддерживать необходимый уровень давления подачи природного газа на месторождениях.

«Эти затраты также влияют на рост себестоимости добычи природного газа, которая в 2000 году составляла расчетно 3,16 долларов за тысячу кубометров, а в 2018 году — уже 20 долларов», подчеркнули в пресс-службе.

Дополнительных вложений также требуют геологоразведка, мероприятия по поддержанию добычи на старых месторождениях и введению в эксплуатацию новых запасов.

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Экономика Узбекистана
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