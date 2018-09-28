Узбекистан за 10 лет увеличил импорт жидких углеводородов в 3,8 раза

Ташкент, , 21:19 — REGNUM За последние 10 лет доля импорта жидких углеводородов в потреблении нефтепродуктов увеличилась в 3,8 раза или с 16,8% в 2008 году до 64,3% в 2018 году, сообщил ИА REGNUM представитель пресс-службы АО «Узбекнефтегаз».

«В результате расход валютных средств, направляемый АО «Узбекнефтегаз» на закуп нефти и нефтепродуктов вырос с 362 миллионов долларов в 2008 году до 940 миллионов долларов в 2018 году или в 2,6 раза», отметил собеседник агентства.

Вместе с этим, он сообщил, что за период с 2007 по 2017 год потребление бензина, дизельного топлива, авиакеросина, мазута и других нефтепродуктов уменьшилось в 1,7 раза или с 4,9 до 2,9 миллионов тонн в год.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане ввиду высоких цен на бензин и дизельное топливо, до 50% личного и общественного автотранспорта переоборудовано под использование сжатого природного газа в качестве топлива.