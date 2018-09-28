Пятница, 28 Сентября 2018 года
22:31:39 МСК

Цена на нефть побила четырехлетний рекорд

Экономика

Brent оценивается в $82,78 за баррель

Лондон, 28 сентября 2018, 21:28 — REGNUM  Мировые цены на нефть марки Brent побили рекорд 2014 года — баррель «международного эталона» оценивается в $82,78, причем в ходе торгов цена достигала пика в $83,03 за баррель, 28 сентября передает агентство Reuters.

Рост Brent с начала торгов составил $1,06 (1,3%). Цены на нефть WTI также растут — баррель марки оценивается в $73,57, рост составил $1,45 (2%).

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 25 сентября нефть Brent впервые за четыре года достигла уровня $82 за баррель. После «коррекции» 26 сентября нефтяные цены продолжили рост.

Читайте также: Цена нефти снова превысила $82 за баррель

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить