Базам «Русской Арктики» на Земле Франца-Иосифа — альтернативная энергия

Архангельск, , 20:33 — REGNUM На Земле Франца-Иосифа в этом году начали переход на альтернативную энергетику. Солнечные панели были установлены на острове Гукера для обеспечения электричеством полевой базы «Бухта Тихая». Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Русская Арктика».

«Перевод наших полевых баз на альтернативную энергетику — важное событие для «Русской Арктики», — подчеркнул директор национального парка Александр Кирилов. — Мы, как природоохранное учреждение, минимизируем влияние на окружающую среду и, экономя топливо, уменьшаем выбросы загрязняющих веществ в атмосферу».

Впервые альтернативную энергетику на острове Гукера начали использовать ещё 80 лет назад, когда в декабре 1939 года на советской полярной станции Бухта Тихая был введён в эксплуатацию ветродвигатель Д-12 с максимальной мощностью до 7,2 кВт. Какое-то время он был основным источником электроэнергии для полярников, активно использовался в годы Великой Отечественной войны и работал на станции практически до её закрытия в конце 1950-х гг.

«Переход на альтернативную энергетику значился в числе первоочередных задач этого полевого сезона, — сообщил руководитель экспедиционной группы, начальник отдела экологического просвещения и туризма национального парка «Русская Арктика» Андрей Кунников. — В июле мы установили 36 солнечных панелей, от которых сразу было запитано четыре здания бывшей полярной станции Бухта Тихая: три жилых дома и почта с сувенирным магазином».

Максимальной мощности системы — 7 кВт — хватило для обеспечения всех хозяйственно-бытовых нужд полевой базы в течение сезона. Дизельный и бензиновый генераторы остались на станции лишь в качестве резервных источников.

Минувшим летом начался монтаж системы альтернативной энергетики и на круглогодичной полевой базе нацпарка «Русская Арктика» на острове Земля Александры. Там на крыше жилого здания закрепили 48 солнечных панелей. В следующем году, с началом продолжительного светового дня, там предстоит установить ещё около 200 панелей на здание гаража и выполнить подключение системы.

«Для полевых баз северного кластера национального парка — архипелага Земля Франца-Иосифа — это действительно первый опыт использования альтернативной энергетики, — отметил заместитель директора по общим вопросам Роман Перхуров. — В то время как на Новой Земле солнечные панели обеспечивают энергией базу «Мыс Желания» уже четыре полевых сезона».