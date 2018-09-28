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Тoyota инвестирует 500 миллионов долларов в компанию Uber

Экономика

Японская компания Тoyota заинтересована в развитии американской компании Uber

Тoyota инвестирует 500 миллионов долларов в компанию Uber
Elliott Brown
Офис Uber

Токио, 28 сентября 2018, 20:27 — REGNUM  Toyota Motor Corporation, крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, заявила, что вложит 500 миллионов долларов в американскую компанию Uber, чтобы помочь ей в развитии системы такси с самостоятельным вызовом и оплатой поездки через мобильное приложение.

Тoyota заявила, что инвестиции будут способствовать улучшению партнерских отношений между компаниями. Гендиректор компании Uber Дара Хосровшахи отмечает, что данное партнерство является свидетельством заинтересованности в продвижении новейших технологий по всему миру.

По сообщениям NHK, японской центральной телерадиокомпании, было принято решение, что 4 автопроизводителя из группы Toyota Motor Corporation создадут совместное предприятие по разработке программного обеспечения для подобных автомобилей. Президент и исполнительный директор корпорации Denso Кодзи Арима заявил, что 4 компании объединят силы для продвижения технологии самообслуживания в такси, которая обеспечит людям безопасное передвижение на дорогах. Toyota Motor нацелена на коммерциализацию подобных технологий для внедрения на скоростных дорогах к 2020 году.

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Зарубежная хроника
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