Тoyota инвестирует 500 миллионов долларов в компанию Uber

Токио, , 20:27 — REGNUM Toyota Motor Corporation, крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, заявила, что вложит 500 миллионов долларов в американскую компанию Uber, чтобы помочь ей в развитии системы такси с самостоятельным вызовом и оплатой поездки через мобильное приложение.

Тoyota заявила, что инвестиции будут способствовать улучшению партнерских отношений между компаниями. Гендиректор компании Uber Дара Хосровшахи отмечает, что данное партнерство является свидетельством заинтересованности в продвижении новейших технологий по всему миру.

По сообщениям NHK, японской центральной телерадиокомпании, было принято решение, что 4 автопроизводителя из группы Toyota Motor Corporation создадут совместное предприятие по разработке программного обеспечения для подобных автомобилей. Президент и исполнительный директор корпорации Denso Кодзи Арима заявил, что 4 компании объединят силы для продвижения технологии самообслуживания в такси, которая обеспечит людям безопасное передвижение на дорогах. Toyota Motor нацелена на коммерциализацию подобных технологий для внедрения на скоростных дорогах к 2020 году.