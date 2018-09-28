В Поволжье до 2024 года появятся 18 газовых автозаправок

Нижний Новгород, , 19:06 — REGNUM В течение пяти лет «Газпром» планирует строительство 18 автомобильных газонакопительных компрессорных станций (АГНКС) в пяти регионах Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Реализация проекта будет осуществляться поэтапно. Так, предполагается, что в Нижегородской области в 2018 году будет построена одна АГНКС в Арзамасе и еще три на территории региона до конца 2023 года, цитирует сообщение пресс-службы «Интерфакс-Поволжье». В 2019 году появится газовая заправка в Кирово-Чепецке (Кировская область).

Удмуртия: два заправки в Глазове и Можге до конца 2018 года, в период с 2021 по 2023 год три объекта в Ижевске, Игре и Сарапуле. В Пермском крае в 2021—2023 годах появятся три АГНКС в районе городов Березники, Чайковский и Кунгур.

Пять газовых автозаправок построят в Татарии: в 2019—2020 годах в Альметьевске и Заинске, а в период с 2021 по 2023 год — в Казани, Набережных Челнах и Нурлате.

В настоящее время, по словам первого заместителя гендиректора — главного инженера компании Рифа Садртдинова, «Газпром трансгаз Нижний Новгород» обслуживает 15 объектов газозаправочной инфраструктуры, включая два передвижных заправщика. Через указанные объекты было реализовано 32 млн кубометров топлива. Только в Нижегородской области объем отпущенного газа увеличился на 20% в течение двух лет. В качестве моторного топлива объем отпуска газа через АГНКС за 3 года вырос на 62% и составляет более 32 млн кубометров газа в год.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил разработать комплексную программу развития рынка газомоторного топлива. Программа должна включать меры по стимулированию использования газотранспортных средств. Ранее глава государства заявил, что газ, как вид топлива, более чист в экологическом плане.

По словам директора по коммерческим перевозкам компании FM Logistic Дмитрия Колотильщикова, экономия при использовании газомоторного транспорта может достигать 40% затрат на топливо. Она достигается за счет кардинально иной стоимости газа по сравнению с обычными видами топлива. Кроме того, использование газомоторного топлива положительно влияет на сам двигатель, увеличивая его ресурс, межсервисные пробеги, а также снижая затраты на ремонты и запасные части.

Он подчеркнул, что в России существует острая нехватка АГНКС, в связи со спецификой данного вида заправок. Будущее газовых машин в России зависит от желания и возможностей государства и крупных газодобывающих производителей инвестировать в инфраструктуру, полагает эксперт.