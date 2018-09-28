Пакистан и Россия подписали газовый контракт на 10 миллиардов долларов

Москва, , 19:14 — REGNUM Министерство энергетики России 27 сентября в Москве подписало контракт с государственной пакистанской компанией «Межгосударственные газовые системы» на сумму 10 миллиардов долларов.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, договор предусматривает ежедневные поставки от 14,1 до 28,3 тысяч кубометров газа по будущему морскому газопроводу. Сооружение морского газопровода должно быть завершено за три-четыре года при участии акционерного общества «Газпром».

Ранее исполнительный директор «Межгосударственных газовых систем» Мобин Сулат сообщил, что «Газпром» обязался за свой счет изучить потенциал этого проекта. По словам исполнительного директора, газ необходим для промышленных предприятий в специальных экономических зонах китайско-пакистанского экономического коридора, вступившего в фазу активного строительства.