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Suzuki призналась в подделывании результатов проверки автомобилей

Экономика

Глава одной из ведущих компаний по производству автомобилей Suzuki Motor Судзуки Тосихиро публично извинился за подделывание результатов тестирования новых автомобилей

Токио, 28 сентября 2018, 20:57 — REGNUM  На пресс-конференции 26 сентября глава Suzuki Motor Судзуки Тосихиро принес публичные извинения за возможную подделку результатов проверки новых автомобилей. Он также заявил, что проверка, проведенная Министерством транспорта Японии, показала другие результаты. Это означает, что результаты проверки автомобилей самой компанией перед отгрузкой были сфальсифицированы.

По сообщению японского новостного агентства «Тоёкейдзай», ранее Suzuki была уличена в изменении показателей расхода топлива и выхлопных газов, причем это касалось не только автомобилей, но и мотоциклов. «Я приношу глубокие извинения за то, что это снова повторилось. Я сделаю все возможное, чтобы были проведены дополнительные проверки», — сказал Судзуки Тосихиро и, следуя японским традициям, поклонился.

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Зарубежная хроника
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