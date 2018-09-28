В Кемерове для ремонта тепловой камеры ограничено движение автотранспорта

Кемерово, , 18:36 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) информирует о временном изменении схемы дорожного движения в центре Кемерова в связи с ремонтом объекта коммунальной инфраструктуры. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, в городе Кемерово временно закрывается для автотранспорта сквозной проезд по четной стороне улицы Весенней (на участке от улицы Красноармейской до улицы Ноградской). Ограничение вводится на период с 08:00 по местному времени часов 1 октября до 20:00 часов местного времени 7 октября текущего года.

Специалисты теплосетевого предприятия Сибирской генерирующей компании проведут ремонт тепловой камеры, расположенной на проезжей части в районе дома №22 по улице Весенней. Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей будет осуществляться в штатном режиме, без ограничений.

Напоминаем, тепловая камера представляет собой специальную железобетонную конструкцию, которая предназначена для создания зоны обслуживания оборудования трубопроводов. Ремонт тепловых камер является частью ежегодной ремонтной программы СГК. Сибирская генерирующая компания приносит извинения кемеровчанам за временные неудобства и призывает водителей внимательно следить за дорожными знаками и информационными щитами на этом участке дороги.