Индия и Бангладеш устраняют торговые барьеры

Дакка, , 19:00 — REGNUM После прошедшей в Дакке встречи делегаций Бангладеш и Индии министр торговли Бангладеш Тофаел Ахмед заявил: «Обе наших страны пришли к единому мнению по вопросу устранения торговых барьеров». По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», на встрече были подняты вопросы ввозных пошлин, устанавливаемых Индией на товары из Бангладеш. К числу облагаемых пошлиной товаров относятся, к примеру, джутовое сырьё, продукты пищевой промышленности, а также съедобные растительные масла.

Министр торговли Бангладеш заявил, что отношения между Бангладеш и Индией «уходят корнями глубоко в историю». Он подчеркнул: «Во время войны за независимость Бангладеш Индия оказала всестороннюю поддержку нашей стране. Индия и Бангладеш ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве, а также совершили обмен анклавами, что позволило жителям этих анклавов почувствовать свободную жизнь». В настоящее время, по словам Тофаела Ахмеда, объем двусторонней торговли между Индией и Бангладеш составляет более 8 миллиардов долларов США.