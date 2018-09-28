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Курс евро опустился ниже 76 рублей впервые с середины августа

Экономика

Доллар и евро дешевеют в ходе торгов на Московской бирже

Курс евро опустился ниже 76 рублей впервые с середины августа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Евро

Москва, 28 сентября 2018, 18:28 — REGNUM  Курс евро на Московской бирже 28 сентября опустился ниже 76 рублей впервые с 16 августа 2018 года, свидетельствуют биржевые данные.

В ходе торгов евро подешевел на 40 копеек к уровню предыдущего дня — до 75,97 рубля. Курс доллара США опускался до 65,48 рубля.

Официальный курс евро, установленный Банком России на субботу, 29 сентября — 76,23 рубля, курс доллара — 65,59 рубля.

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